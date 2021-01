Sorpresa per Fiorentina-Inter: Commisso torna a Firenze. Il presidente è in viaggio

Molto probabilmente ci sarà anche Rocco Commisso, domani alle 15, allo stadio Artemio Franchi, per assistere al match di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Il presidente viola, infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe in viaggio verso l’Italia. Una bella sorpresa per tutto l’ambiente viola, pronto a riabbracciare il proprio patron. E finalmente Commisso potrà parlare di persona con Cesare Prandelli: i due non si sono ancora incontrati da quando il tecnico di Orzinuovi è tornato sulla panchina gigliata.