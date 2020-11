Sormani: “La sconfitta col Benevento ha raggelato Firenze, serve tranquillità nell’ambiente”

Angelo Sormani, oriundo ex giocatore del Milan e della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio:

Quando sono arrivato a Firenze ero già un po’ avanti con gli anni, stava cominciando a nascere qualcosa di importante con Antognoni e c’era Liedholm in panchina. Maradona l’ho conosciuto, allenavo la Primavera del Napoli all’epoca. Era molto positivo con tutti, veramente un fenomeno. Milan-Fiorentina? Credo che dopo il Benevento a Firenze si siano tutti un po’ raggelati, adesso bisogna avere la tranquillità di ripartire senza pretendere di risolvere tutto con un solo giocatore. L’attacco viola? Bisogna amalgamare le individualità con il collettivo, la fase di rifinitura è fondamentale per il rendimento delle punte, non è mai soltanto un discorso individuale. Io credo che i viola abbiano tutte le qualità per venir fuori da questa congiuntura.