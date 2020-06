Soprintendente Bologna: “Vogliamo valorizzare la città. Franchi? Fare in fretta non è sinonimo di fare bene”

Cristina Ambrosini, soprintendente ai beni archeologici di Bologna è intervenuta a Lady Radio:

La soprintendenza nell’iter del progetto Dall’Ara ha avuto molta importanza visto che si tratta di un bene culturale, come nel caso del Franchi. Bologna vuole continuare a vivere con il suo stadio. E’ importante conservare le caratteristiche principali come ad esempio, il recupero della facciata monumentale e l’utilizzo del mattone rosso bolognese. Il decreto semplificazione? Agire sul costruito storico come vuole fare Commisso è importante. Pessina (PESSINA SUI PROGETTI PRESENTATI) credo che insista in termini di tempistiche. Noi soprintendenti abbiamo un contatto giornaliero con i luoghi di competenza, ci confrontiamo per tutelare il patrimonio. Fare in fretta non è sempre sinonimo di fare bene”.