Sonetti: “Vlahovic solo là davanti. Rinnovo? Dusan non ha fatto una bella figura”

Il commento dell'ex tecnico

"Lo Spezia non mi dispiace. Lotterà fino alla fine per la salvezza, ma riescono a giocare un calcio molto interessante. Fiorentina? La cosa più importante è che, purtroppo, davanti abbiamo solo Vlahovic. Non c'è nessuno che riesce a sostituire e rifornire questo ragazzo. Credo anche che il gioco di Italiano non crei al momento le situazioni migliori per esaltarlo. Il serbo con tutte le vicende che sono venute fuori, non fa una bellissima figura. I viola gli hanno dato tutto, pensavo fosse possibile trovare un accordo. Dusan ha 21 anni, doveva cercare di non fare confusione dentro la squadra! Procuratori? Oggi la figura del procuratore è fondamentale. Sono i padroni assoluti dei giocatori, ma anche della società."