Sonetti: “Vlahovic? Esultanza chiara, non è lui che vuole andarsene via”

Il Sonetti-pensiero su Vlahovic: non c'è riconoscenza nei confronti della Fiorentina, ma per l'ex allenatore l'addio dalla Fiorentina non è tutta farina del suo sacco

Intervenuto a Italia 7, l'ex allenatore Nedo Sonetti ha parlato di Fiorentina-Milan e non solo: "Vlahovic? Il ragazzo è forte ed ha tutto per diventare ancora più forte, può diventare all'altezza dei giocatori migliori al mondo e dispiace che la Fiorentina lo abbia fatto diventare quello che è adesso e si comporti in maniera così ingiusta nei confronti di Firenze. Come Chiesa, alla fine è giusto che vada via a rincorrere i suoi obiettivi, ma non c'è più riconoscenza. L'esultanza di ieri dimostra però secondo me che Vlahovic non se ne voglia andare, quanto più i suoi procuratori. Prettamente da un punto di vista legale può servire, ma nessuno mi avrebbe detto dove andare".