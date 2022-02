Sonetti sottolinea: “Senza Zapata l’Atalanta non si esprime al 100%”

Secondo l'ex allenatore - anche dell'Atalanta - l'assenza di Zapata si farà sentire

Verso la sfida tra Fiorentina e Atalanta di domenica, l'ex allenatore Nedo Sonetti ha parlato a Italia 7 riguardo la sfida del Franchi, sottolineando un particolare della formazione nerazzurra: "Affrontare l’Atalanta è sempre molto difficile perché sanno attaccarti da ogni angolo del campo e ti seguono sempre a uomo. Se trovano un avversario in grado di reggere, vanno un po' in difficoltà, altrimenti sono dolori. Ma senza Zapata non riescono a esprimersi al 100%".