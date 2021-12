Sonetti: “Ecco cosa non va nella difesa della Fiorentina (e non solo)”

L'opinione sulla prestazione offerta dai ragazzi di Italiano ieri sera

"La qualità della Fiorentina è innegabile; quando gioca in casa fa delle belle cose è gradevole, ora la cosa importante è riuscire a vedere la stessa determinazione, convinzione, forza fisica e mentale. A Empoli le ho viste queste cose, ma solo per 75 minuti, e le partite durano 90. Al di là del gol, molto facile, sono contento della prestazione di Sottil, giovane e italiano. La classifica si fa con l'organizzazione di gioco, e l'organizzazione di gioco non può prescindere dalla difesa. Tutte le difese, anche quella della Fiorentina, rimangono statiche sui cross che vengono dalle fasce, e infatti abbiamo preso gol così. La determinazione di Vlahovic è impressionante, è lui che detta l'atteggiamento aggressivo alla squadra. Non si adagia sui gol che segna e sui punti che porta".