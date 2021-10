SONDAGGIO VN – Cosa fareste adesso con Vlahovic?

Commisso ha tuonato contro procuratore e giocatore e ha aperto ufficialmente il cos Vlahovic. Voi cosa fareste d'ora in avanti?

La foto mostra Dusan Vlahovic fare il segno del cuore, ma a questo punto è lecito domandarci a chi fosse rivolta la sua esultanza. Ieri mi abbiamo chiesto se la Fiorentina avesse agito in maniera corretta nella gestione del rapporto on l'attaccante serbo e la risposta è stata positiva per l'operato dei dirigenti viola. Questa mattina invece vi chiediamo cosa fareste nel prosieguo del campionato: cessione, panchina (o tribuna) oppure un ultimo tentativo di accordo. A voi la scelta...