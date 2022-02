Mettetevi nei panni di Italiano e scegliete il centravanti per la gara di Spezia.

Nelle ultime due partite si sono alternati i due attaccanti a disposizione di Italiano dopo la partenza di Vlahovic. In campionato ha giocato Cabral, in Coppa Piatek autore di una doppietta tramite calcio di rigore. Chi sceglieresti per la gara di Spezia in programma lunedì sera?