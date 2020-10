Solo palestra per Ribery: difficile la sua presenza in campo con la Samp. Out anche Borja Valero

Franck Ribery è da qualche giorno alle prese con un problema fisico rimediato nella partita di San Siro e l’allenamento di oggi doveva sciogliere gli ultimi dubbi sulle condizioni dell’ex Bayern. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, l’attaccante non ha preso parte all’allenamento con i compagni ma ha svolto solo allenamento in palestra insieme a Pezzella, altro acciaccato. Domani mattina gli ultimi dettagli per Iachini, ma per Ribery non sembra esserci spazio in campo. Tuttavia, non è detto che non venga convocato per la partita con i blucerchiati.

Non buone notizie anche per Borja Valero: lo spagnolo, sempre secondo l’emittente, ha lasciato anticipatamente l’allenamento e non sarà convocato per domani.