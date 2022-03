Sogno Europa, il fioretto di Saponara? Una rinuncia… in cucina

Il numero 8 della Fiorentina smetterebbe di mangiare (per un po') il suo amato sushi

Cosa sei disposto a perdere? Lo cantava qualche anno fa Jovanotti. E parlando di Fiorentina, a cosa si potrebbe rinunciare come "fioretto" per un posto in Europa? La risposta di Riccardo Saponara nel corso dell'intervista di ieri sera a Rtv38 è stata molto divertente. Queste le parole del numero 8 viola: "Sarebbe bello raggiungere l'Europa, sono pronto anche ad un fioretto eventualmente. Amo il sushi, se arriviamo in Europa magari per un po' non lo mangio". Un (piccolo) sacrificio in cucina per un nuovo orizzonte europeo. Ne varrebbe sicuramente la pena.