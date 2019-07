La Fiorentina continua a lavorare al ritorno di Borja Valero. I viola insistono ancora, tanto che oggi pomeriggio c’è stato un incontro tra i ds Ausilio e Pradè: si cerca l’intesa. Al momento, tra Fiorentina e Inter ancora non è stato trovato un accordo definitivo ma si prosegue con il lavoro su questo fronte. Comunque c’è positività e col tempo questa operazione potrà concretizzarsi, vista la volontà reciproca di chiudere per il ritorno di Borja in viola (anche se al momento manca intesa totale tra le parti). Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.