Manca sempre meno al ritorno in campo della Fiorentina, fissato per le 19.30 al Franchi contro il Brescia, e Sky Sport ha riportato una notizia molto interessante. Secondo quanto raccontato, infatti, Franck Ribery ha scalato le gerarchie e sarà titolare nel primo match post lockdown dei viola. La notizia era nell’area, restate comunque con noi in attesa delle formazioni ufficiali.