Sky o Dazn? Ecco il programma delle prime giornate della Fiorentina

Anche quest’anno le partite della Serie A saranno trasmesse in pay per view da Sky (7 partite per ogni turno) e da Dazn (3 partite per giornata). Il programma completo non è ancora stato definito, ma intanto sul sito della Lega sono già mostrate le piattaforme delle prime 4 giornate: per la Fiorentina ci sarà una distribuzione paritaria.

1) Fiorentina-Torino SKY

2) Inter-Fiorentina DAZN

3) Fiorentina-Sampdoria SKY

4) Spezia-Fiorentina DAZN

