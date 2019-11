Sky: Montella rischia l’esonero, al suo posto può arrivare Gattuso

Mentre Fiorentina e Lecce erano ancora in campo al Franchi, l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio (durante il programma Sky Saturday Night) ha affermato che adesso Vincenzo Montella rischia seriamente l’esonero. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Hellas Verona e Lecce, la società potrebbe decidere di sollevare l’allenatore dall’incarico. In pole position, come eventuale sostituto, al momento ci sarebbe Gennaro Gattuso. Curiosamente, lo stesso Gattuso sostituì Montella sulla panchina del Milan.