Situazione diffidati in casa Fiorentina: tre giocatori a rischio squalifica

Contro il Bologna saranno tre i giocatori in diffida in vista del match contro l'Inter

Nel match di domani tra Fiorentina e Bologna saranno tre i giocatori a rischio squalifica in caso di un cartellino giallo. Infatti, Alvaro Odriozola, Gaetano Castrovilli e Sofyan Amrabat sono in diffida e in caso di ammonizione dovranno saltare il match di Sabato prossimo contro l'Inter.