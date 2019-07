Sito Fiorentina, con il restyling sarà addio a Violachannel?

Dopo le parole del direttore commerciale di VarGroup Fraccari (CLICCA QUI PER LE PAROLE) che ha parlato di un pesante restyling del sito della Fiorentina, ci sono sempre più possibilità che cambi anche il dominio del sito internet della Fiorentina. Secondo quanto appresto da Violanews.com, ci sono buone possibilità che il sito della Fiorentina torni ad essere www.acffiorentina.it, che era il sito precedente a Violachannel. Abbiamo inoltre appreso che potrebbe essere aperto un nuovo sito, www.acffiorentina.tv, che si occuperebbe della parte delle immagini live, come conferenze o giovanili. Un restyling all’insegna del ritorno, che potrebbe prendere corpo alla fine di agosto, in vista della nuova stagione.