Sindaco Signa: “Renai ok se fosse la soluzione più utile e bella, con Commisso…”

Intervistato dal TGT di Italia 7, il sindaco di Signa Giampiero Fossi ha parlato della possibilità di costruire il nuovo stadio della Fiorentina nel suo comune: “Il primo incontro con Commisso c’è stato a Firenze il 7 gennaio a Firenze in occasione della Festa del Tricolore e in quell’occasione ha chiesto direttamente a me e ad altri sindaci di pensare se sono possibili soluzioni per quella che è la realizzazione di una così grande infrastruttura”. L’area del Comune di Signa che il sindaco mette a disposizione è quella del parco dei Renai: “E’ un vero parco, con tanto di spiaggia, piscina e attività ricreativo di ogni tipo. Qualunque situazione io la sostengo, basta sia la più bella, la piu giusta e importante per Firenze e per la Fiorentina”.