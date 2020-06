Sindaco Sesto Fiorentino: “Ben venga lo stadio nell’area metropolitana, non è derby con Firenze”

Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, è intervenuto a Radio Bruno:

Stadio a Campi? Vedo che la discussione va avanti, credo che lo stadio possa stare fuori dal comune di Firenze. E’ un pensiero provinciale, può stare a Campi così come in ogni altro comune dell’area metropolitana. La regione deve accordare, insieme allo stato, l’opera e che poi la finanzi. Ma ripeto, è una proposta che vale la pena approfondire. Non è un derby fra Firenze e i comuni dell’area metropolitana. Noi abbiamo lavorato molto per il territorio in questi anni, la Menarini per esempio investirà nell’area dell’Osmannoro. In questo contesto lo stadio ci può stare, capisco anche la Fiorentina che voglia uno stadio più moderno.