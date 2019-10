Sindaco Campi: “Nuovo stadio qui è come farlo a Firenze. E più in fretta”

Ospite di Tele Iride, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha parlato anche del nuovo stadio della Fiorentina: “A Campi le aree ci sono, si farebbe molto più in fretta dei tempi che sono stati citati in questi mesi su altre zone di Firenze, e a Campi saremmo pronti. È il tentativo di risolvere una questione aperta, perché Firenze e la Fiorentina si meritano lo stadio. E fare lo stadio a Campi, se auspicabilmente verrà deciso Campi, non significa fare lo stadio fuori da Firenze, perché ad esempio l’area che abbiamo individuato è a un chilometro dal confine col Comune di Firenze. Quindi siamo nell’area metropolitana, siamo nella cintura urbana intorno a Firenze, e quindi credo ci si debba sforzare a ragionare in questo modo. E il Presidente Commisso ci aiuta a parlare e ragionare in una maniera diversa da come abbiamo fatto fino ad oggi: un po’ troppo provinciali, un po’ troppo chiusi noi della cintura urbana, un po’ troppo la mentalità che guarda alla “Firenzina” da parte di Firenze. Quindi io spero che serva per dare una sterzata, questo ci serve. Noi siamo pronti.