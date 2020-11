Sindaco Campi Bisenzio: “Iachini ha fatto il suo tempo alla Fiorentina”

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, a Radio Bruno ha parlato brevemente anche della Fiorentina e del momento che sta vivendo:

Non vivo bene questo momento come tutti i tifosi. Come tanti altri ho la sensazione che l’attuale allenatore abbia fatto il suo corso. A me è sempre piaciuto il bel gioco, quello dei tempi di Sousa, Prandelli ed il primo Montella. Lo prediligo anche al gioco all’italiana: per me è la piazza ideale per esprimerlo. Se fossi io un dirigente andrei per quella strada.