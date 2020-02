Sindaco Bergamo: “Gasperini ci rende orgogliosi. Ha reagito con foga, ma…”

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Domani sarà ospite in tribuna al Franchi, al fianco del collega fiorentino Dario Nardella:

Gasperini? Le sue parole sono il segnale che ci possiamo lasciare tutto questo alle spalle, che si gioca su un campo di calcio senza eccedere sugli spalti. Gasperini ha forse reagito con un eccesso di foga, il fatto che l’abbia ammesso dimostra che è una persona equilibrata che sa mettere al primo posto i valori dello sport. Mi considero un sindaco fortunato per come la squadra gioca, il clima ne risente positivamente. È più facile amministrare una città nella quale c’è entusiasmo. La città si rispecchia tanto nella squadra, credo che da qualche anno a questa parte questo legame sia ancora più vivo, perché abbiamo una squadra che gioca bene e che lotta per il risultato fino all’ultimo minuto. Questo modo di giocare, portato da Gasperini ci fa sentire orgogliosi di come la squadra gioca.