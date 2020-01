Sindaco Bagno a Ripoli: “Stadio? Lo escludo. Con Commisso c’è grande sintonia”

Intervistato da Tele Iride, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato del legame con Rocco Commisso: “Come ha fatto ad innamorarsi di Bagno? Il presidente è una persona semplice, ma concreta e con voglia di fare. Il centro sportivo? Questa è una grande opportunità per il nostro territorio, un progetto di grandissimo progetto che darà lustro a Bagno a Ripoli. Ci siamo trovati e siamo entrati subito in sintonia, sono contento per questa nuova proprietà che per l’ennesima volta torna in Italia per seguire la Fiorentina in Coppa Italia e ha la volontà di far bene: questo investimento lo testimonia perché non era dovuto. Lo stadio? Lo escluso (ride n.d.r.), me ne tiro fuori”.