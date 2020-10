Sindaco Bagno a Ripoli: “Lavori Viola Park, obiettivo partire a gennaio 2021. Commisso…”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto a Radio Bruno:

Centro sportivo? Ieri è stata approvata la variante urbanistica. Siamo felici che il primo grande centro sportivo viola nasca nel nostro territorio. Lavori? Commisso e l’architetto sono ottimisti che si possa cominciare a gennaio 2021, noi speriamo altrettanto. Presto la Fiorentina potrà presentare il progetto definitivo e avere il permesso a costruire. Commisso? Sì, l’ho sentito. Voleva sapere se la variante urbanistica era stata votata con una maggioranza ampia. E in effetti la maggioranza è favorevole, il presidente e Barone ci hanno espresso la propria soddisfazione per il lavoro. Il presidente è un fiume in piena, vuole costruire un grande club. Per crescere le infrastrutture sono molto importanti.