Sindaco Bagno a Ripoli: “Iter ok, speriamo ancora di anticipare i tempi”

Così Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, questa mattina dopo l’incontro con Rocco Commisso: “L’iter per il nuovo centro sportivo e per la nuova sede della Fiorentina sta procedendo perfettamente secondo cronoprogramma. Contiamo di mantenere l’impegno che ci siamo assunti e da metà settembre rilasciare il permesso per iniziare a costruire. Resta ancora la speranza di accelerare i tempi di un mese e mezzo e avere come tempistica la fine di luglio, ma lascio come scadenza il 15 settembre che è già un grande risultato. Cosa ho chiesto da tifoso sul mercato? Lasciamo lavorare il presidente”.