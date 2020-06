Sindaco Bagno a Ripoli: “Centro sportivo? Al massimo ritardo di un mese. Stadio, vi dico la mia”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, al Pentasport di Radio Bruno:

I lavori al centro sportivo della Fiorentina non saranno rallentati più di tanto, l’unico problema è che tutti i procedimenti amministrativi sono sospesi per tre mesi per cui qualche settimana di ritardo ci sarà. Lavoreremo tutta l’estate per recuperare questo tempo. Se non sarà fine settembre come avevamo detto, il permesso a costruire lo posticipiamo a ottobre e non mi sembra una grossa differenza. Vicino al centro sportivo arriverà la tramvia e lo stesso dovrà succedere con lo stadio. Per Commisso il Franchi era la prima opzione, vedremo che succederà ma a mio avviso non c’è niente di male se lo stadio si farà in un altro comune. L’importante è non perdere l’opportunità che Commisso sarebbe disposto a darci costruendo lo stadio.