Sind. Figline risponde a Rocco: “Noi ci siamo, facciamo lo stadio a Le Borra”

Commisso chiama e i primi sindaci rispondono. Il presidente della Fiorentina sta portando avanti l’idea del nuovo stadio col sindaco di Campi Bisenzio e l’incontro di stamattina è stato definito molto positivo (VIDEO). Ma allo stesso tempo ha lanciato un appello agli altri sindaci dell’area metropolitana di Firenze. E da Figline arriva la risposta del sindaco Giulia Mugnai: “NOI CI SIAMO” ha scritto su facebook. “Disponibili a parlarne e a verificare, nel minor tempo possibile, se le aree (libere) di Figline e Incisa Valdarno rispondono alle sue necessità. (…) Stamani insieme ad Enrico Buoncompagni, il nostro Vicesindaco, abbiamo dato mandato all’ufficio competente di avviare le prime valutazioni tecniche, per capire se c’è un’area sul nostro territorio comunale adatta ad accogliere un’opera come lo Stadio, mi viene in mente Le Borra ad esempio. Intanto, invito Commisso ad avviare un dialogo con la nostra Amministrazione. Perché la sua richiesta di aiuto c’è arrivata forte e chiara in Valdarno e siamo pronti a provare ad accoglierla”.