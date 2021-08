Sind. Bagno a Ripoli: “Incontro Commisso dopo il mercato, Viola Park procede”

Ancora un anno, e se non ci saranno intoppi potremo ammirare il nuovo centro sportivo della Fiorentina

"Sono stato in vacanza in Calabria, non ho avuto occasione di incrociare il Presidente. Adesso facciamo passare questi ultimi giorni di mercato, ma ci vedremo a breve per fare un punto sull'avanzamento dei lavori. L'ambizione è quella di essere pronti per agosto 2022, dalla mia finestra si vedono già le prime strutture. Sulla partita? Abbiamo giocato bene, in 10 era difficile ma ho visto cuore e voglia di giocare. Diamo del tempo, penso che qualcuno che detti i tempi a centrocampo serva".