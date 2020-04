Sind. Bagno a Ripoli: “Commisso si è subito preoccupato per noi. Il CS avrà ritardi trascurabili”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana, parlando dei suoi contatti in questo periodo con lo Stato Maggiore viola:

“Commisso? Sarebbe stato sicuramente altre due o tre volte a Firenze, anche per le strutture che sono indispensabili. Ci siamo sentiti anche per il centro sportivo, le procedure sono sospese ma il ritardo resterà relativo. Rocco si è subito premurato di sapere se a Bagno a Ripoli va tutto bene, credo che abbia inoltrato contributi importanti anche a livello privato: la famiglia Commisso non ha fatto poco in questa emergenza. Il presidente ha a cuore la situazione in Italia. Ho sentito anche Barone, stiamo vivendo questo momento di difficoltà, e il pallone purtroppo passa in secondo piano. Adesso occorre progressivamente riavviare la macchina produttiva, è importante.”