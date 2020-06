Sind. Bagno a Ripoli: “Centro sportivo, proveremo a recuperare i mesi perduti. Sono tranquillo”

Intervenuto a Lady Radio, il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha smentito ritardi sulla realizzazione del centro sportivo della Fiorentina:

Il ritardo è legato allo scenario nazionale legato al Covid. L’emergenza ha sospeso di tre mesi i vari procedimenti urbanistici. La variante urbanistica è stata adottata dal Consiglio comunale il 30 gennaio, in tempi record. Le osservazioni dovevano concludersi il 3 aprile. Questa fase si concluderà solo il 3 luglio. Proveremo a recuperare i mesi perduti. Mi sono sentito venerdì col presidente. A ottobre potremmo aver finito l’iter. Non dovrebbero esserci sorprese. Non vedo motivi per cui ci debba essere un dietrofront. Al momento mi sento molto tranquillo. Il procedimento sta filando liscio. E’ doveroso fare veloce, Commisso sta facendo cose straordinarie anche a Bagno a Ripoli. Il progetto da 70 milioni è attento alla viabilità e all’ambiente.