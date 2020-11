Simplicio: “Pedro è devastante, Gerson arriverà in Nazionale”

Fabio Simplicio, centrocampista brasiliano ex Roma e Palermo tra le altre ha parlato a TMW di Pedro e Gerson:

Da meteora a Firenze a grande protagonista in Brasile.

“È devastante. In area è il numero uno. Spero possa ritornare a Firenze e fare bene. Come già visto con Gabigol, non è facile per i brasiliani uscire dal territorio e fare come Kakà. Ricardo ha fatto subito un campionato da paura, ma è diverso”

Gerson?

“Oggi nel suo ruolo è il numero uno. Arriverà in Nazionale”