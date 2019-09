Silva: “Milan, ieri sera alcuni giocatori inguardabili: la squadra è involuta”

Massimo Silva, tecnico a fianco di Marco Giampaolo nel 2004 e nel 2005 prima che l’attuale tecnico del Milan ottenesse il patentino da allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della sconfitta contro la Fiorentina:

Così male non me l’aspettavo. Mi preoccupa il fatto che Giampaolo sia un tecnico che lavora molto sull’intensità ma che il Milan sia abbastanza fermo in campo. Non riesco a capire. Di solito i suoi giocatori vanno a migliorare, interpretano meglio le direttive, mentre ieri sera ho visto dei calciatori involuti. A Torino il Milan ha fatto vedere delle buone cose, mentre ieri ha fatto male. Non vorrei che i giocatori, inconsciamente, stiano iniziando a credere meno nel gioco del tecnico. Ieri alcuni giocatori sono stati inguardabili.