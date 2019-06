Si amplia la concorrenza per Simeone: ci pensa anche Sabatini

Il futuro di Giovanni Simeone è ancora tutto da scrivere. Dopo l’ultima stagione decisamente deludente, il Cholito potrebbe fare le valigie e iniziare una nuova esperienza altrove. Il Corriere Di Bologna rilancia il suo nome anche per i felsinei, che tramite l’interesse mai nascosto del nuovo uomo mercato Sabatini potrebbero fare un tentativo concreto. Si parla di un investimento anche piuttosto abbordabile, con un’operazione da circa 15 milioni. L’altro nome forte per il reparto offensivo è quello di Sanabria, arrivato a gennaio al Genoa. Simeone è stato accostato anche al Sassuolo in primis e ad altre società di A.