Sul Corriere dello Sport in edicola oggi, troviamo un approfondimento sul centrocampo della prossima stagione. Nel pezzo si ricorda come la Fiorentina abbia investito 18 mln (+2 di bonus) per Sofyan Amrabat, 23enne marocchino, sapendo di non poter contare su di lui fino a luglio. Questo, sottolinea il quotidiano, significa una sola cosa: la società viola vuole ripartire da lui in mediana, per la prossima stagione. Intanto il “tuttocampista” continua a stupire per costanza di rendimento: anche con la Juve è stato tra i migliori in campo degli scaligeri. Un giocatore di grande personalità che ha ampi margini di miglioramento, soprattutto in zona goal, ma che non difetta di una personalità spiccata. Con lui e Castrovilli la Fiorentina allestisce un centrocampo di sicuro rendimento per il presente e per molti anni a venire.