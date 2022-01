Sfuma Lucca, un club italiano fa sul serio: pronto l’approdo in Serie A

Lucca verso il Sassuolo: sfuma il desiderio viola per le big d'Italia

In corso il summit tra Pisa e Sassuolo per discutere del passaggio in neroverde dell'attaccante Lorenzo Lucca. I due club si stanno incontrando in queste ore, un incontro decisivo ma c'è grande fiducia sulla possibilità di chiudere l'accordo. Se Lucca, finito anche nel mirino della Fiorentina, andrà al Sassuolo, il Pisa lo sostituirà con Puscas del Reading. Lo riporta Tmw.