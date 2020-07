Sfuma anche Emery, vicino al Villareal

Unai Emery, ex allenatore dell’Arsenal e a lungo accostato alla Fiorentina, sembra ormai essere sfumato per i viola. Secondo quanto riporta Marca, infatti, il tecnico basco sembra prossimo a ripartire dalla Liga, con il Villareal molto vicino a chiudere l’affare. Secondo i media spagnoli, le parti in causa hanno iniziato a trattare ancor prima del lockdown, trovandosi adesso con la situazione in discesa e vicina alla chiusura.