Sette sfide da brividi: la Fiorentina accelera, il calendario presenta una ripida salita

Per la Fiorentina è il momento di accelerare. Come scrive Repubblica, la squadra ha davanti un periodo di partite intense. Un mese e mezzo decisivo. Si parte domani con l’Atalanta in Coppa Italia, sabato c’è la trasferta a Napoli. La settimana dopo gara determinante contro il Genoa, subito dopo la squadra di Iachini se la vedrà con Juventus e Atalanta, questa volta in campionato. Poi sarà la volta di affrontare la Sampdoria e il Milan dell’ex viola e di Ibrahimovic. A inizio marzo, dopo queste gare, potrebbe rientrare Ribery.