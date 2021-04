Serie A: le insidie della prossima giornata

Quali sono gli impegni della 31a giornata di Sere A e quali sono le insidie per la Fiornetina impagnata in trasferta contro il Sassuolo.

Vediamo insieme il calendario della prossima giornata con la Fiorentina che questa volta sarà impegnata sabato contro il Sassuolo anticipando gli impegni delle concorrenti per la lotta per la retrocessione. Nella giornata spicca un vero e proprio spareggio Cagliari-Parma in cui chi perde ha praticamente un piede e mezzo in Serie B e egoisticamente un pareggio sarebbe l'ideale per la Fiorentina. Non è abbordabile l'impegno del Benevento a pari merito con i viola a quota 30: gli uomini di Pippo Inzaghi andranno a giocarsela contro quelli del fratello Simone con una Lazio ancora in lotta per l'Europa. Stesso discorso per il Torino che gioca in casa contro la Roma. Lo Spezia infine se la vedrà contro il Bologna al Dall'Ara in un match difficile ma non proibitivo.