Serie A, il dato: ben tre giocatori viola tra i primi sei per chilometri percorsi!

Il significato è fine a se stesso, ma si tratta comunque di un aspetto che vale la pena notare: nella classifica che ordina i giocatori di A per i chilometri percorsi in media a partita ci sono ben tre giocatori viola nei primi sei posti. Il record, se così si può chiamare, è parzialmente dovuto alla presenza di Cristoforo (terzo con 11.819 km), in campo nei soli novanta minuti di Verona. Lo segue a ruota Pulgar (11.717) mentre al sesto posto c’è Castrovilli (11.402). Che anche senza l’uruguaiano, per inciso, farebbero della Fiorentina l’unica squadra con più di un giocatore tra le prime dieci posizioni di questa particolare classifica. (Dati Lega Serie A)