Serbia, sono ben… quattro i viola convocati dal ct Stojkovic

Vlahovic, Milenkovic, Terzic e.... Nastasic. Il ct serbo sceglie una nazionale a tinte viola

Sono ben... quattro i giocatori viola convocati dal ct della Serbia Dragan Stojkovic per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 contro Lussemburgo e Irlanda e per l'amichevole contro il Qatar: a Vlahovic, Milenkovic e Terzic si aggiunge... Nastasic. Anche se il suo ritorno non è ancora ufficiale, nelle prossime ore l'ex Manchester City saluterà lo Schalke per tornare a Firenze.