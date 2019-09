Serafini: “Pedro? Mi ricorda Jardel. In prospettiva il migliore acquisto della Viola”

30° Minuto, trasmissione in onda questa sera su Toscana TV (QUI lo streaming per seguirla in diretta), ha raggiunto Marcelo Serafini, noto agente legato al Fluminense, ex squadra di Pedro. Ecco le sue parole:

“Pedro mi è stato segnalato un anno e mezzo fa dall’Italia; io mi sono informato con l’ex direttore tecnico della Nazionale brasiliana, che mi ha dato ottimi riferimenti. Poi abbiamo iniziato a trattare con Real e Bayern, si parlava di 35 milioni minimo. Abbiamo iniziato i contatti, poi il ragazzo è stato segnalato da Branco a Tite, CT della Nazionale maggiore. Quindi l’infortunio, che ha rallentato il suo sviluppo.

Il Real aveva chiuso per Vinicius, ancora non si era parlato di Rodrygo, ma ho ottenuto di parlare con le Merengues in qualità di rappresentante in Europa del Flu, non del giocatore. Giocatore che, a livello di prospettive, è il miglior colpo della Fiorentina in questo mercato. La Fiorentina è in costruzione, ci vorrà tempo per fare la squadra e Pedro avrà bisogno di tempo per adattarsi. Le uniche certezze sono Ribery, Caceres e Chiesa.

Si possono bruciare le tappe, cosa che non suggerisco, ma l’investimento è straordinario: Pedro è un centravanti classico. Mi ricorda Jardel, ma è molto più tecnico ed efficiente”.