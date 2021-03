Sepe fa mea culpa: “Su Milenkovic ho sbagliato”

Non è stata una giornata positiva per i due portieri in Fiorentina-Parma, sia Sepe che Dragowski sono stati protagonisti di alcuni errori. Il portiere dei ducali ed ex Viola ha rotto il silenzio sui social chiedendo scusa: “Nella mia partita numero 100 con questa maglia mi aspettavo una prestazione migliore ed invece forse è stata la peggiore, in un momento in cui serviva non commettere errori. Mi assumo le responsabilità dell’errore, chiedo scusa ai miei compagni e a tutto il gruppo”.

