Sentite Tosto: “Fiorentina, la chiave per vincere sono i tuoi giovani”

Queste alcune battute di Vittorio Tosto, ai microfoni di Radio Bruno:

“Il percorso dei giovani nel settore giovanile è migliore di quando l’ho compiuto io, 20 anni fa, e più alla portata. Allora era molto difficile arrivare, io ho avuto la fortuna e la capacità di riuscirci in una squadra forte anche se retrocessa, con Batistuta, Baiano e Rui Costa fra gli altri. Ora c’è più cultura, si è capito che bisogna aspettare i giovani così da costruire su di loro il progetto futuro. Così facendo diminuisci il gap con le squadre di vertice e dai modo alla Fiorentina di migliorare il proprio rendimento”.

“Il Cagliari ha speso un budget importante per creare una squadra forte nell’anno del centenario. Puntavano a fare un campionato da protagonista, sulla scia dell’Atalanta. Domenica hanno scoperto le loro carte e hanno dimostrato il loro valore. Ecco perché Gasperini era un po’ deluso a fine match. Con l’esperienza di Maran e la solidità di Giulini e un bravo DS come Marcello Carli possono ambire a qualcosa di più dell’ottavo posto. Il pericolo per loro è che adesso sembra scontato battere la Fiorentina, ma non lo è: è una partita più difficile di quanto lo sia stata quella di Bergamo”.

“A Montella do un voto alto perché ha dovuto sopportare una anno di mancate vittorie che stava pesando nella gestione, in un momento nel quale il cambio di società ha pesato, sebbene sia stato gestito molto bene. La Fiorentina gioca anche bene, ma è partita da zero; ci vogliono pazienza e fiducia per arrivare ai risultati.