Sentite Pistocchi: “Il rigore per la Fiorentina non c’è mai”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato il rigore concesso alla Fiorentina contro il Napoli:

Il rigore di Zielinski non c’è mai, sotto nessun punto di vista. Le dichiarazioni di Pradè a fine gara sono molto importanti: ha detto che ci sono immagini che chiariscono le motivazioni legate alla decisione di assegnare quel rigore per il presunto fallo su Mertens. Queste immagini o ci sono e non sono state mandate in onda oppure queste immagini non ci sono e quanto detto da Massa e Valeri a Pradè è gravissimo.