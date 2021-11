Sentite Moggi: “Juve, Vlahovic non risolverebbe il problema, anzi…”

L’ex dirigente bianconero commenta così le possibili mosse di mercato bianconere

In un intervista a Tuttomercatoweb, Luciano Moggi , ha parlato dei temi più caldi in casa Juventus. In particolare su quello che si aspetta dal mercato dei bianconeri, con il centravanti viola tra i nomi più caldi:

“A gennaio non mi aspetto nulla. E sarebbe un errore prendere un giocatore tanto per, la Juve deve rifondare il centrocampo e serve un attaccante che alzi la squadra. Ma queste cose bisogna farle in estate. Vlahovic? Non risolverebbe il problema, anzi andrebbe in tilt anche lui. In ogni caso credo che la Fiorentina terrà il giocatore sino a fine campionato”.