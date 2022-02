Sentite Mazzarri: “Sbatto ancora la testa al muro per i punti persi contro ACF”

Al tecnico ancora non va giù il pareggio in rimonta della Fiorentina

"L'Atalanta è una squadra che fa il bello e il cattivo tempo anche in Champions League, c'è poco da aggiungere. Noi dobbiamo stare concentrati, attenti e correre tanto, perché solo così possiamo mettere in difficoltà squadre più forti di noi sulla carta. Poi dobbiamo prestare attenzione agli episodi: ancora sto sbattendo la testa al muro per i punti sprecati con la Fiorentina...”.