Sentite Hateboer: “Fiorentina? più importante della Champions…”

Hans Hateboer, esterno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, è intervenuto ad un incontro con con i tifosi atalantini, parlando anche della gara che aspetta la compagine bergamasca al “Franchi”, sabato:

Dobbiamo vivere una sfida alla volta in un periodo impegnativo, settimana prossima avremo la Roma a casa nostra, sarà un mese importante. In Champions ci saranno almeno 38 mila spettatori, sugli spalti di San Siro? Sarà molto bello, speriamo che nel frattempo aumentino diventino sempre di più, l’affetto del pubblico è decisivo per l’Atalanta. La Fiorentina? E’ l’appuntamento più importante perché noi guardiamo partita dopo partita.