Sentenza Viola Park, di nuovo: l’ordinanza rinviata ancora, i dettagli

Non sembra voler arrivare il responso definitivo sulla sospensiva richiesta per il quartier generale della Fiorentina

Il tanto atteso responso sul ricorso di Italia Nostra contro i lavori per la realizzazione del Viola Park, la nuova casa della Fiorentina, non arriverà nemmeno oggi. Il Comune di Bagno a Ripoli riferisce che l'ordinanza sulla richiesta di sospensiva non sarà nota prima di domani. Fermo restando che il Tar potrebbe anche decidere di pronunciarsi non solo sulla sospensiva, ma direttamente sul merito del ricorso chiudendo così la questione in via definitiva, e rinviando in questo caso la decisione di qualche giorno. Lo annuncia Lady Radio.