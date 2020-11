Sempre fuori ruolo e sfiduciato. Amrabat, adesso prenditi la Fiorentina

È stato fortemente voluto da Commisso, un acquisto che ha stuzzicato in modo particolare i palati dei tifosi viola. Sofyan Amrabat è arrivato a Firenze come l’acquisto copertina dell’ultima sessione di mercato, dopo una stagione alla guida di Juric giocata a ritmi spaventosi, abbinando qualità e forza fisica come pochi hanno fatto alla prima occasione nel nostro campionato. Eppure l’inizio di stagione di Amrabat è stato un’altalena continuo, nonostante il 90 % delle colpe siano da attribuire ad altri. Sempre schierato fuori ruolo, una condizione fisica che ancora non appare brillantissima visto il precampionato praticamente inesistente e una voglia matta di strafare hanno condizionato il rendimento dell’ex centrocampista del Feyenoord. Ma l’acquisto di Amrabat è una delle poche cose da salvare in una società che sembra in preda alla confusione, con un po’ di fiducia ed il suo utilizzo nella zolla di campo di sua competenza il marocchino può spiccare il volo in maniera definitiva.

Il mancato utilizzo di Pulgar davanti alla difesa ha limitato enormemente l’andamento del pupillo di Commisso, ma già da stasera le cose sono destinate a cambiare. Specialmente adesso che la panchina della Fiorentina sembra pronta a subire un nuovo (questa volta giustificato) scossone. La vera avventura di Amrabat in viola deve ancora iniziare, e sarà sicuramente bellissima.

Pulgar pronto a tornare