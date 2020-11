Anche Semplici per (l’eventuale) post-Iachini? Sull’ex Spal piomba un club di A

Il pessimo avvio in campionato del Torino sta rendendo la posizione di Marco Giampaolo sempre più fragile. L’ex tecnico, tra le altre, di Empoli, Samp e Milan non riesce a trovare la quadra ed il piatto piange con il penultimo posto in graduatoria. Così il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati si sta guardando intorno e pensa a Leonardo Semplici come eventuale sostituto. I due hanno già lavorato – e bene – insieme alla Spal, la coppia potrebbe riformarsi a breve nel caso in cui il Torino non riuscisse a riprendersi. Quello dell’allenatore fiorentino è un nome uscito anche in ottica viola per la sostituzione di Beppe Iachini, il quale, per ora, resta alla guida della squadra gigliata.